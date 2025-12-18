Conte, quante novità in panchina: ci sono Lukaku e due azzurrini
Al di là dei tre cambi operati nell'undici titolari, oggi Antonio Conte ha diverse novità anche in panchina: è finalmente tornato tra i convocati Romelu Lukaku dopo l'infortunio di oltre quattro mesi. Inoltre, sono presenti anche due azzurrini della squadra Primavera, Francisco Baridò e Emanuele De Chiara. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani. Allenatore: Massimiliano Allegri
