Ultim'ora

Polemiche in Juve-Parma: Alajbegovic falcia Keita in area, VAR non interviene

Polemiche in Juve-Parma: Alajbegovic falcia Keita in area, VAR non interviene
Oggi alle 22:35Brevi
di Davide Baratto

Episodio arbitrale in Juventus-Parma che senza dubbio accenderà le polemiche nei prossimi giorni. Minuto 76, sul risultato di 1-0 a favore dei bianconeri, Alajbegovic interviene in ritardo sul piede dell'avversario Mandela Keita, che tenta una giocata in area di rigore. L'arbitro Fourneau lascia correre, ma sorprendentemente il VAR non interviene per l'On Field Review. Pur essendo stato stabilito da Orsato un metro più "permissivo" sui contatti di gioco, ci si sarebbe aspettato in questo caso almeno una revisione, vista la dinamica poco pulita dell'intervento