Live Il borsino del calciomercato: Lang chiude il mercato? Manna, restano 3 esuberi

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Calciomercato Napoli - Il borsino di Tuttonapoli, come da oltre 20 anni, per raccontare tutti i movimenti in entrata ed in uscita e la rosa attuale

Si avvicina la chiusura del calciomercato estivo ed il Napoli molto probabilmente resterà così com'è. La permanenza di Noa Lang, che non andrà al Galatasaray vista che la scelta di Leao gli ha precluso la possibilità, dovrebbe impedire al club partenopeo di aggiungere un altro giocatore offensivo, per un discorso di risorse ma soprattutto di lista. Ad oggi infatti il Napoli non può inserire un giocatore senza escluderne un altro, come ricordato anche da Max Allegri in conferenza stampa, salvo l'inserimento di un Under 23. Ed il Napoli in ogni caso non sembra farne un dramma anche perché non ha mai aperto alla cessione in prestito dell'olandese, così come per Lucca, e quindi la loro permanenza era alla fine messa anche in preventivo come scenario concreto.

Difficile dunque il colpo Gabriel Jesus, anche se resta fuori rosa all'Arsenal e quindi dovrà comunque lasciare il club in queste ore, così come la pista Woltemade, anche se qui il Newcastle sembra poter aprire anche al prestito contribuendo all'ingaggio pur di non svalutarlo ulteriormente. Non c'è mai stata, nonostante i rumors, l'accelerata anche per lo scambio Milinkovic-Musso con l'Atletico Madrid perché anche in termini economici non è facile scambiare con un giocatore ultra-trenenne un portiere comunque pagato 22mln di euro. Al ds Manna, salvo sorprese o investimenti per Under 23, resta da piazzare gli esuberi: mancano all'appello Cajuste e Lindstrom, quest'ultimo con un ingaggio importante che frena le operazioni, ma anche Mazzocchi che è a tutti gli effetti un fuori-lista. Un grande lavoro però l'ha già fatto, considerando gli ingaggi di alcuni elementi che rendono impossibili per le medio-piccole l'acquisto o l'obbligo di riscatt e che quindi rischiavano di gravare e non poco. Poi operazioni minori sui giovani: il talentuoso Prisco andrà in prestito al Bari ed anche Garofalo è atteso da un anno in C, come confermato da Allegri. Di seguito il quadro della situazione che stiamo aggiornando già da mesi, ogni giorno, come di consueto su Tuttonapoli.net e da quest'anno anche su Radio Tutto Napoli.

CALCIOMERCATO IN ENTRATA

Hojlund 100% (obbligo di riscatto, 44mln di euro, Man United)

Alisson 100% (riscatto, 16,5mln Sporting Lisbona)

Spinazzola 100% (rinnovo fino al 2028)

Esposito 100% (a titolo definitivo, 700mila, Sorrento)

Favasuli 100% (prestito a 1mln con obbligo a 6, Catanzaro)

Badiashile 100% (prestito a 3mln con diritto di riscatto a 27, Chelsea)

Gabriel Jesus 5% (a titolo definitivo, Arsenal)

Woltemade 5% (in prestito, Newcastle)

Zeballos 5% (a titolo definitivo, Boca Juniors)

Musso 5% (a titolo definitivo, Atletico)

CALCIOMERCATO IN USCITA

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (riscattato a 9mln, Betis)

Elmas 100% (mancato riscatto, Lipsia)

Juan Jesus 100% (scadenza contratto)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Zerbin 100% (a titolo definitivo, Frosinone)

Hasa 100% (a titolo definitivo con % rivendita, Frosinone)

Ambrosino 100% (in prestito con diritto di riscatto, Modena)

Rao 100% (in prestito oneroso per 1mln, Pisa)

Coli Saco 100% (a titolo definitivo per 1mln, Riga)

Ferrante 100% (in prestito, Ospitaletto)

Esposito 100% (in prestito, Bari)

Gutierrez 100% (a titolo definitivo per 30mln, Bayer Leverkusen)

Sgarbi 100% (in prestito, Sambenedettese)

Gambardella 100% (a titolo definitivo con % rivendita, Avellino)

Iaccarino 100% (a titolo definitivo con 50% rivendita, Arezzo)

Lukaku 100% (a titolo definitivo per 6mln più 1 di bonus, Fenerbahce)

D'Angelo 100% (a titolo definitivo con 50% rivendit

Cioffi 100% (a titolo definitivo con 50% rivendita, Latina)

Obaretin 100% (in prestito con diritto di riscatto per 3,5mln + 50% rivendita, Lorient)

Cheddira 100% (a titolo definitivo per 2mln più bonus, Avellino)

Ngonge 100% (in prestito oneroso con diritto di riscatto, Monza)

Folorunsho 100% (in prestito oneroso per 500mila euro e diritto di riscatto a 7mln, Monza)

Russo 100% (in prestito, Crotone)

Prisco 99% (in prestito, Bari)

Garofalo 99% (in prestito)

Lindstrom 99%

Cajuste 99%

Mazzocchi 80%

Milinkovic-Savic 10%

NAPOLI 2026-2027 - ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Beukema, Mazzocchi, Marianucci, Rafa Marin, Favasuli, Badiashile

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Hojlund, Giovane, Alisson Santos, Lang, Lucca

NAPOLI 2026-2027 - SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA

2031 - Lucca, Hojlund, Contini, Vergara (+1), Favasuli (+3)

2030 - Marianucci, Ferrante, Lang, Beukema, Milinkovic-Savic, Giovane (+1), Rao, Vergara, Ambrosino

2029 - Buongiorno, McTominay, Gilmour, Rafa Marin, Folorunsho

2028 - Di Lorenzo (+1), Cheddira, Neres (+1), Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Politano, Cheddira, Spinazzola

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1), Meret, Anguissa, De Bruyne (+1), Russo



(anni di opzioni a favore del club)