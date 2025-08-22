Clamoroso Nottingham: nonostante le spese folli salta Espirito Santo per il mercato?

vedi letture

Si può essere esonerati dopo aver riportato il club in Europa League dopo 29 anni ed aver aperto il campionato con una netta vittoria per 3-1? Evidentemente sì per il presidente del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Incredibile ma vero, infatti, ma secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese starebbe pensando di sollevare dal proprio incarico il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo.

A rivelarlo è il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto, che ha dichiarato come il Nottingham Forest starebbe pensando ad un clamoroso esonero a causa di disaccordi con la proprietà in merito al mercato. Di recente, infatti, l'allenatore lusitano non aveva espresso grandi parole nei confronti di come la società aveva operato nel corso della sessione estiva ai microfoni di Sky Sport: "Siamo lontani da dove vorremmo essere in termini di rosa. I piani che avevamo non hanno funzionato. La preparazione della rosa non è stata ideale. Non sappiamo che squadra abbiamo. Abbiamo giocatori che lavorano qui e che sanno che verranno ceduti in prestito. Abbiamo un grosso problema".