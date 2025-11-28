Ufficiale

Conferenza Conte: il tecnico non parlerà prima di Roma-Napoli

Conferenza Conte: il tecnico non parlerà prima di Roma-Napoli
Oggi alle 11:10Brevi
di Fabio Tarantino

Non ci sarà la conferenza stampa di rito prima di Roma-Napoli per Antonio Conte. Come di consueto - nella settimana del doppio impegno - domani non ci sarà l'incontro con la stampa dell'allenatore azzurro che tornerà a parlare direttamente domenica dopo la sfida dell'Olimpico. Ecco nel dettaglio i prossimi impegni del Napoli: 

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia) 
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15