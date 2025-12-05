Ufficiale
Conferenza Conte: l'allenatore non parlerà prima di Napoli-Juventus
Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la partita di domenica contro la Juventus. Come di consueto, il tecnico avendo già parlato in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari parlerà direttamente dopo il match contro i bianconeri.
Conte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
07 dic 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Juventus
