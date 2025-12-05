Ufficiale Conferenza Conte: l'allenatore non parlerà prima di Napoli-Juventus

Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la partita di domenica contro la Juventus. Come di consueto, il tecnico avendo già parlato in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari parlerà direttamente dopo il match contro i bianconeri.

