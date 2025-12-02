Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via gli ottavi di Coppa Italia, c'è Juve-Udinese

di Davide Baratto

In qeusto martedì 2 dicembre cominciano gli ottavi di finale di Coppa Italia, che come prima gara vedranno andare in scena Juventus-Udinese, questa sera alle ore 21:00. Si gioca anche all'estero: spazio a diversi match di Premier League, di Liga e di Coppa di Germania. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

15.00 Svizzera-Italia Under 19 femminile (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV

20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW

21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)