Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via gli ottavi di Coppa Italia, c'è Juve-Udinese
In qeusto martedì 2 dicembre cominciano gli ottavi di finale di Coppa Italia, che come prima gara vedranno andare in scena Juventus-Udinese, questa sera alle ore 21:00. Si gioca anche all'estero: spazio a diversi match di Premier League, di Liga e di Coppa di Germania. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 2 DICEMBRE
15.00 Svizzera-Italia Under 19 femminile (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV
20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW
21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro