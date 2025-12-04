Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano gli ottavi di Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano gli ottavi di Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo giovedì 4 dicembre continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 18 si gioca il derby emiliano tra Bologna e Parma, alle 21 all'Olimpico si affrontano Lazio e Napoli. Turno infrasettimanale in Premier League con in campo il Manchester United. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE

18.00 Bologna-Parma (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.30 Juve Stabia-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Lazio-Milan (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Manchester United-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW