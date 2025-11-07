Conferenza Conte prima di Bologna-Napoli non ci sarà: il motivo

Conferenza Conte prima di Bologna-Napoli non ci sarà: il motivo
Oggi alle 16:26Brevi
di Fabio Tarantino

Antonio Conte non parlerà domani prima di Bologna-Napoli, decima di campionato in programma domenica alle ore 15. Non sono infatti previste le conferenze stampa di vigilia per il Napoli nella settimana della Champions League. Il Napoli è sceso in campo martedì al Maradona contro l'Eintracht. Il tecnico azzurro invece tornerà a parlare direttamente domenica dal Dall'Ara nell'ultima partita prima della terza sosta per le nazionali.