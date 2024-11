Conte da ex contro l'Atalanta: si dimise proprio dopo una sconfitta col Napoli

vedi letture

Antonio Conte è atteso da una sfida importantissima oggi alle 12.30 contro l'Atalanta: sia perché il Napoli ha la possibilità di consolidare il primato in classifica, sia perché in un certo senso il tecnico leccese sfida il suo passato. Infatti l'attuale allenatore azzurro è stato anche sulla panchina della Dea, seppur per un periodo brevissimo.

Infatti nella stagione 2009/10 a settembre Conte divenne allenatore dell'Atalanta in Serie A, subentrando all'esonerato Angelo Gregucci. La sua avventura da tecnico dei bergamaschi durò però pochissimo: dopo aver ottenuto solo 13 punti in 13 partite, rassegnò le dimissioni a gennaio 2010 dopo una sconfitta in casa proprio contro il Napoli.