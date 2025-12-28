Conte fa un cambio all'intervallo: entra Gutierrez al posto di Spinazzola

Conte fa un cambio all'intervallo: entra Gutierrez al posto di Spinazzola
di Davide Baratto

Antonio Conte effettua una sostituzione durante la finestra dell'intervallo: entra Miguel Gutierrez al posto di Leonardo Spinazzola. Non è ancora chiaro se si tratti di scelta tecnica o se l'esterno italiano ha accusato un problema fisico.