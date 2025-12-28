Terzo cambio Napoli: Conte fa rifiatare Neres, entra Buongiorno

Terzo cambio Napoli: Conte fa rifiatare Neres, entra BuongiornoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:34Brevi
di Davide Baratto

Al 73esimo minuto, con il Napoli in vantaggio 2-0 sulla Cremonese, Antonio Conte effettua la terza sostituzione: rifiata David Neres, entra Alessandro Buongiorno. Quest'ultimo si schiera nei tre di difesa, con Di Lorenzo che si alza da quarto di centrocampo e Politano che scala sulla trequarti.