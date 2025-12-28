Hojlund la sblocca col tap-in! Napoli già avanti al 13esimo minuto

Hojlund la sblocca col tap-in! Napoli già avanti al 13esimo minutoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Brevi
di Davide Baratto

Rasmus Hojlund sblocca subito la partita grazie al tap-in con il destro, dopo il tiro di Spinazzola deviato che manda fuori causa Audero. Dunque Napoli già in vantaggio sulla Cremonese al minuto 13.