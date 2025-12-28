Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Cremonese-Napoli
In questa domenica 28 dicembre prosegue la 17ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena Milan-Verona, Cremonese-Napoli e Atalanta-Inter, tre scontri chiave in ottica corsa scudetto. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 28 DICEMBRE
12.30 Milan-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.30 Gabon-Mozambico (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
15.00 Cremonese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Sunderland-Leeds (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Guinea Equatoriale-Sudan (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.30 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW
18.00 Bologna-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Algeria-Burkina Faso (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
19.00 Braga-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
20.45 Atalanta-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Costa d'Avorio-Camerun (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
21.30 Sporting-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN
