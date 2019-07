Coppa d'Africa - Tanzania-Algeria, le formazioni ufficiali: Ounas conquista la maglia da titolare

C'è Adam Ounas tra gli undici scelti dal ct Belmadi per la sfida contro la Tanzania, che chiude la fase a gironi della Coppa d'Africa. La compagine algerina è prima nel girone, ma dovrà comunque giocarsi i tre punti per restare saldamente in testa.



ALGERIA: M'Bolhi, Zeffane, Tahrat, Halliche, Fares, Abeid, Boudaoui, Bennacer, Ounas, Slimani, Delort.