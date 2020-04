Coronavirus, l'esperto: "Dal 29 aprile via ai test di popolazione. Speriamo arrivi il caldo..."

Ai microfoni di Sky TG24 è intervenuto il professore Carlo Federico Perno, direttore di Medicina del Laboratorio dell’ospedale Niguarda di Milano: "I numeri sono significativi, c’è da dire che chi arriva al Pronto Soccorso oggi arriva in condizioni migliori, quindi è possibile iniziare a trattarlo prima e avere un successo terapeutico migliore"

VIRUS IN ESTATE - "Il virus si comporterà nella stessa identica maniera, siamo noi che rispondiamo meglio. Tutte le malattie respiratorie hanno un andamento stagionale, come l’influenza che in estate si attenua naturalmente. Quindi possiamo sperare che il caldo ci dia una mano: un esempio arriva dall’Africa dove il virus c’è ma la mortalità è molto più bassa rispetto alle aspettative”.

IMMUNITA' - “Chi ha alti livelli di anticorpi tendenzialmente è protetto, se questo varrà a livello di popolazione lo sapremo dal 29 aprile quando partiranno i test di popolazione”.