Coronavirus, perché in Italia più morti? Uno studio inglese stima 6mln di contagi

Perché l'Italia ha così tanti morti in più rispetto alla Germania? E' questa una delle domande ricorrenti del momento. La risposta arriva dal virologo Roberto Burioni, che riporta le stime dell’Imperial College di Londra secondo cui, al 28 marzo, in Italia ad essere stati contagiati sono il 9,8% della popolazione, pari a 5,9 milioni di casi. Il virologo sui social ha aggiunto: "Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perché l’Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?".