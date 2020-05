Coronavirus, primi ricorsi in Eredivisie dopo lo stop: niente promozione per Cambuur e De Graafschap

Ricorso respinto per Cambuur e De Graafschap, che avevano deciso di adire legalmente nei confronti della KNVB dopo la loro mancata promozione in Eredivisie. Niente ampliamento del prossimo campionato, dunque, né retrocessione per ADO Den Haag e RKC Waalwijk. Secondo il giudice, infatti, non ci sarebbe stata alcuna violazione del regolamento da parte della Lega calcio dei Paesi Bassi. Lo riporta AD.nl.