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Corriere dello Sport: "Un Napoli mai visto a Cagliari"
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"Un Napoli mai visto". A Cagliari con il trio made in Manchester (18.30). Conte cambia, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. De Bruyne e McTominay in campo con Hojlund, che insegue il record di gol stagionali (è già arrivato a 14 centri). Fuori Elmas, in difesa c'è Beukema con Buongiorno e Olivera.
"Un sogno italiano": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del quotidiano. Europa League, Bologna stratosferico: manda a casa la Roma. I rossoblù vincono 4-3 all'Olimpico dopo 120': sono ai quarti. Sblocca Rowe, risponde Ndicka. Poi segnano Bernardeschi e Castro, Gaso rimonta Malen e Pellegrini. Decide Cambiaghi in contropiede al 111'. II 9 aprile Italiano sfiderà l'Aston Villa..
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