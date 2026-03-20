Tuttosport: "La Juventus vuole Spinazzola. Bastoni, rischio Nazionale"
In occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: "Retegui chiama, la Juve ascolta". Il bomber vuole lasciare i sauditi: contatto con Ottolini, si valuta. Non c'è solo il Milan per l'ex atalantino, desideroso di tornare in Italia. II preferito di Spalletti resta Kolo Muani da affiancare a Vlahovic, ma la pista Mateo (Oltre a Zirkzee e Nico Jackson) intriga.
Si parla anche dell'altra metà della città, con un'intervista a un grande ex dei prossimi avversari dei granata ovvero Marco Simone: "Caro Toro, vince il Milan). L'ex bomber rossonero, che da bambino tifava Pulici e Graziani, ammette: "Ora sono del Diavolo e domani lo vedo prevalere, altrimenti rischia la Champions". Si parla anche dell'interesse di Spinazzola dal Napoli.
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