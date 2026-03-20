La Gazzetta dello Sport: "Subito De Bruyne. II Napoli sogna la super rimonta"
"Subito De Bruyne. II Napoli sogna la super rimonta" si legge di spalla sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Attesa per la sfida contro il Cagliari col belga titolare 146 giorni dopo l'infortunio con l'Inter. La Juventus si muove concretamente per Bernando Silva, centrocampista che viaggia verso la scadenza di contratto con il Manchester City. Lo assicura oggi il quotidiano, cambiando argomento, lanciando la notizia sulla sua prima pagina: "Un genio da Juve. Offerta a Bernardo Silva -titola il quotidiano - Maxi proposta per battere la concorrenza: tre anni più uno per il campione che si svincola dal City".
L'obiettivo principale per l'Inter è invece il portiere che andrà a rimpiazzare Yann Sommer, con Gugliemo Vicario in cima alla lista dei sogni. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha mosso passi decisi per il portiere del Tottenham: "Inter, blitz Vicario. Incontro a Londra con il portiere, accordo vicino. Si tratta col Tottenham" si legge di spalla.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro