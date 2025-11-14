Corso Basic Life Support Defibrillation a Castel Volturno: i dettagli
Mercoledì 12 novembre, nella sala stampa del SSC Napoli Training Center, si è tenuto il Corso BLSD, "Basic Life Support Defibrillation", primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico, con il supporto di HSM Italia, rivolto ai membri dello staff medico, alla prima squadra, al settore giovanile e ai dipendenti dell'azienda.
Durante il ciclo di lezioni, ha fornito il proprio contributo il prof.Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli e docente di Cardiologia presso l'Università Cattolica.
Un'ottima occasione per comprendere i percorsi formativi indispensabili per attuare un supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce, fornendo le competenze necessarie al fine di soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco.
