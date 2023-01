Dal Brasile, il Santos non ritirerà la maglia numero 10 di Pelé: la motivazione

Questa la decisione presa dal club brasiliano nonostante la proposta presentata dalla famiglia di "O Rei" dopo la scomparsa del grande campione

TuttoNapoli.net

Il Santos non ritirerà la maglia di Pelé. Questa la decisione presa dal club brasiliano nonostante la proposta presentata dalla famiglia di "O Rei" dopo la scomparsa del grande campione. Il presidente Rueda ha deciso di non ritirare la storica maglia dopo aver ascoltato una dichiarazione dello stesso Pelé risalente al 2017, in cui disse di non voler vedere ritirato quel numero dalle maglie della sua squadra. A riportarlo è Globo Esporte.