Disastro arbitrale a Valencia! Bellingham segna al 98' ma Gil Manzano fischia la fine

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ha dell'incredibile quanto successo nel finale del match tra Valencia e Real Madrid, terminato sul risultato di 2-2. Al minuto 98, dopo il calcio d'angolo respinto dalla difesa Carvajal ha crossato in mezzo per Bellingham che di testa ha depositato in rete il gol vittoria.

Nulla di fatto però per i Blancos, l'arbitro Gil Manzano aveva fischiato la fine della partita proprio un attimo prima che il centrocampista inglese impattasse il pallone. Clamorosa ingenuità del direttore di gara che ha scatenato l'ira di tutta la squadra e panchina di Carlo Ancelotti: match terminato in tensione e nervosismo con Bellingham che è stato espulso per proteste.