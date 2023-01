Domani Spalletti presenta la sfida all'Inter in conferenza, definito l'orario

Il tecnico azzurro risponderà in conferenza stampa alle domande dei cronisti, con tanti temi da sviscerare in vista dell'atteso ritorno in campo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti torna a parlare e lo farà alla vigilia del delicato impegno del suo Napoli a San Siro. Il tecnico azzurro risponderà in conferenza stampa alle domande dei cronisti, con tanti temi da sviscerare in vista dell'atteso ritorno in campo. Il match con l'Inter si giocherà il 4 gennaio alle 20.45. Potrete seguire la diretta testuale della conferenza su Tuttonapoli a partire dalle ore 11 di martedì.