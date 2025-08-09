E' il giorno di Napoli-Girona: orario e piattaforme dove vederla

E' il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest, quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello - in primis dal punto di vista fisico - sfidandogli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19.00. La partita sarà trasmessa su Sky Primafila, Dazn e OneFootball, in pay per view, al costo di 9.99 euro. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20