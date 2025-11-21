Ecco il Diez Natalis con l'avvocato Pisani: giorno e orario

Martedì 25 novembre 2025 alle ore 16:30 presso la Pizzoteca (pizzeria libreria) Quartieri Spagnoli 1536 in Vico Lungo del Gelso 84/85 - Napoli, si svolgerà il primo "DIEZ NATALIS", nel quinto anniversario della salita in cielo di Diego Armando Maradona.

A celebrare e arbitrare questa liturgia calcistica l'avvocato Angelo Pisani, autore de "L'avvocato del Dios", che nell'occasione annuncerà la pubblicazione del suo prossimo volume "Giustizia per Maradona", dedicato al caso della morte di "El Pelusa" e Cristiano M. G. Faranna, giornalista e autore de "La porta americana - Maradona nell'universo parallelo", disponibile su Amazon e in presentazione il prossimo 2 dicembre.

DIECI PREGHIERE E DIECI ASSIST a cura di Nicola Graziano, presidente UNICEF Italia, il maestro Gino Rivieccio, la docente Ginella Palmieri, l'avvocato Claudio Botti, autore del "Processo a Diego Armando Maradona", l'avvocato Simona Scotti, Michele Giustiniano, teologo e curatore de "Il Vangelo secondo Diego", la giornalista Rita Pennarola, attiva nel contrasto alla violenza di genere, il giornalista Adriano Pastore, l'ingegnere Luigi Iaquinta del Comitato "Con Te Napoli" e Saverio Passaretti, presidente dell'Associazione Italiana Club Napoli.

LITANIE E MOVIOLE con Catia Acquesta, giornalista e presidente dell'Associazione "Alleati Con Te" per le vittime di violenza, Pier Paolo Petino, direttore di Videoinformazioni, Stefania Varriale di Villa Imperiale, Barbara Preziosi, presidente di "Restiamo Assieme", Claudio Ciotola, presidente dell'Associazione Giornalisti Flegrei, Antonio Esposito "Bostik" e il giornalista Marco Altore.

Nell'occasione sarà presentata, da un'idea di Clara e Lucio Starace e la creatività di Corrado Lamorgese, un'illustrazione originale dedicata al genio che ha incantato il mondo. Spinti da un amore profondo e senza confini per Diego Armando Maradona, hanno realizzato quest'opera capace di raccontare, con la potenza silenziosa dell’immagine, l’amore e la devozione universale che il mondo continua a nutrire per un uomo che è stato leggenda sul campo e mito nella vita. Non è solo un tributo. È un atto d’amore, un segno che unisce generazioni e culture diverse sotto il segno di un’icona eterna.

L'iniziativa si proclama contro la violenza di genere e contro ogni forma di violenza.