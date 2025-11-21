Napoli-Atalanta, prevendita a rilento: sold-out solo Curve e Distinti superiori
Manca un giorno a Napoli-Atalanta ma siamo ancora lontani dal classico sold-out del Maradona. Sulla piattaforma Ticketone, infatti, sono ancora diversi i biglietti disponibili. Fino a questa mattina c'era ancora ampia disponibilità per la Tribuna Posillipo e i Distinti inferiori e ancora tanti biglietti per la Tribuna Nisida e l'anello inferiore delle due Curve. Gli unici settori esauriti le due Curve e i Distinti superiori. C'è ancora tempo per acquistare i biglietti ma al momento la situazione è la seguente con un Maradona distante dal pienone.
I prezzi per Napoli-Atalanta, quelli per la vendita libera, sono i seguenti
CURVE INFERIORI €40,00 €
CURVE SUPERIORI55,00 €
DISTINTI INFERIORI 80,00 €
DISTINTI SUPERIORI 95,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 110,00 €
TRIBUNA NISIDA 120,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 145,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 165,00 €
