"AG4IN" arriva in tv: il film del quarto scudetto sarà visibile su Sky da sabato sera, i dettagli

Sabato 22 novembre, dopo Napoli-Atalanta in diretta su Sky, andrà in onda “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”. Il documentario, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, arriva in TV dopo il successo nelle sale. L’opera ripercorre la straordinaria stagione del quarto tricolore azzurro attraverso immagini iconiche, interviste e retroscena esclusivi.

Il film offre un viaggio dentro il gruppo guidato da Antonio Conte, mostrando sacrifici, tensioni e l’orgoglio che hanno portato al trionfo del 23 maggio 2025. Una narrazione coinvolgente che racconta come il Napoli abbia superato ogni ostacolo fino allo scudetto. L’appuntamento è alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due, anche on Demand.