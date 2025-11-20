Mondiali 2026, oggi il sorteggio degli spareggi con l'Italia in 1ª fascia: orario e dove vederlo

La Nazionale italiana ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dietro la Norvegia e dovrà affrontare ancora una volta i play-off per raggiungere il Mondiale, per la terza edizione consecutiva. I precedenti non sono incoraggianti, con le eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria è fissato per oggi. L’evento sarà trasmesso su Rai Sport e Sky Sport 24.

Sorteggio play-off. I play-off saranno articolati in quattro percorsi, con l’Italia inserita in prima fascia (Ucraina, Danimarca, Turchia) grazie al ranking FIFA. Gli Azzurri giocheranno in casa la semifinale secca contro una squadra della quarta fascia, composta dalle migliori vincitrici dei gironi di Nations League (Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord). In caso di vittoria, la finale opporrà una squadra di seconda fascia (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles) a una di terza (Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo). La sede dell’eventuale finale sarà stabilita tramite sorteggio.

Sorteggio dalle ore 13. Si inizierà definendo gli accoppiamenti del torneo di play-off intercontinentale che decreterà le ultime due qualificate tra le nazionali extra-europee: Bolivia (Conmebol), Nuova Caledonia (OFC), Repubblica Democratica del Congo (CAF) più una squadra dell’AFC e due della Concacaf. Poi si passerà agli abbinamenti delle semifinali e finali dei playoff europei (in programma il 26 e 31 marzo 2026), dove sarà protagonista anche l'Italia.