Confronto Conte-giocatori, Cds: "Lunga riunione in sala video, cosa è emerso"

Lungo confronto ieri tra Conte e la squadra. Quello che si attendeva dopo la sosta e col rientro di tutti i nazionali. E con il Napoli che domani giocherà con l'Atalanta due settimane dopo il ko di Bologna. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola con tutti i dettagli: "Quello che aveva da dire, il suo pensiero, lo ha espresso ieri alla squadra con il gruppo per la prima volta al completo dopo il rientro di tutti i nazionali. In sala video, nel classico momento di confronto tra una partita e l'altra, Conte si è trattenuto con i suoi giocatori per una riunione durata un bel po' in cui sono tornati centrali i temi relativi alla partita di Bologna, gli errori in campo e tutto quanto accaduto dopo".

E ancora: "Insomma, ieri c'erano proprio tutti e Conte ne ha approfittato per un lungo confronto guardandosi tutti negli occhi, dicendosi quanto occorresse per ripartire", si legge.