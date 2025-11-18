Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo quattro calciatori del Napoli
In questo martedì 17 novembre continuano le gare di Qualificazioni ai Mondial che tra le altre vedrà scendere in campo gli azzurri Eljif Elmas, Scott McTominay, Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, rispettivamente in Galles-Macedonia del Nord, Scozia-Danimarca e Kosovo-Svizzera. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE
13.30 Italia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - RAI e FIFA+
13.30 Uganda-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.00 Messico-Portogallo (Mondiali Under 17) - FIFA+
14.30 Brasile-Francia (Mondiali Under 17) - FIFA+
15.00 Polonia-Italia (Qualificazioni Europei Under 19) - RAI SPORT e RAIPLAY SPORT 1
15.45 Svizzera-Irlanda (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.15 Corea del Nord-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Austria-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+
16.45 Marocco-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+
17.00 Iraq-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
18.15 Montenegro-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Spagna-Turchia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro