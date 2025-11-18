Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo quattro calciatori del Napoli

Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 17 novembre continuano le gare di Qualificazioni ai Mondial che tra le altre vedrà scendere in campo gli azzurri Eljif Elmas, Scott McTominay, Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, rispettivamente in Galles-Macedonia del Nord, Scozia-Danimarca e Kosovo-Svizzera. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

13.30 Italia-Uzbekistan (Mondiali Under 17) - RAI e FIFA+

13.30 Uganda-Burkina Faso (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.00 Messico-Portogallo (Mondiali Under 17) - FIFA+

14.30 Brasile-Francia (Mondiali Under 17) - FIFA+

15.00 Polonia-Italia (Qualificazioni Europei Under 19) - RAI SPORT e RAIPLAY SPORT 1

15.45 Svizzera-Irlanda (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.15 Corea del Nord-Giappone (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Austria-Inghilterra (Mondiali Under 17) - FIFA+

16.45 Marocco-Mali (Mondiali Under 17) - FIFA+

17.00 Iraq-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.15 Montenegro-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Spagna-Turchia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW