Clamoroso McTominay, dall’Inghilterra: "Voci sullo United, vuole riacquistarlo"

vedi letture

Scott McTominay è diventato in meno di due stagioni l'anima e il motore del Napoli, trasformando la sua carriera con un trasferimento dal Manchester United che, a posteriori, appare un capolavoro. Acquistato per 30 milioni di euro, il centrocampista scozzese, 28 anni, si è imposto in Serie A, riscattando ogni scetticismo e diventandone I'MVP nella sua annata d'esordio, attirando così nuovamente su di sé l'attenzione dei grandi club di Premier League.

Le sirene d'Inghilterra suonano fortissime. Come riferito dal portale Team Talk, Arsenal, Tottenham, Everton eNonostante una fonte vicina al giocatore abbia rivelato che, il ritorno a casa non sarà né facile né economico. I vertici del Napoli, infatti, hanno alzato un vero e proprio muro per gennaio.