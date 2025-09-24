SSCNapoli, sfogo social di Edo DL sull'infortunio di Buongiorno: "Ecco chi ringraziare"

Instagram story del vice-presidente Edo De Laurentiis che ha fatto rapidamente il giro del web. L'oggetto è l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ancora da definire in termini di entità, ma che ha portato ad un messaggio molto duro affidato ad Instagram:

"La vergogna di chi non ha la dignità di far lavorare professionisti, preparatori atletici… senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L'infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e stats sport. Grazie", si legge.