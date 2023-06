Festa Scudetto, duro screzio tra D'Alessio e De Martino dietro le quinte: il retroscena

Poco prima della festa Scudetto del Napoli al Maradona di domenica scorsa, ci sarebbe stato uno screzio accesso.

Poco prima della festa Scudetto del Napoli al Maradona di domenica scorsa, ci sarebbe stato uno screzio accesso tra il conduttore della serata Stefano De Martino e il cantante Gigi D'Alessio. La lite è stata molto bene mascherata da entrambi una volta saliti sul palco, infatti i due protagoninsti si sono abbracciati per favorire il proseguimento del programma. A riportare l’indiscrezione è stato il portale Instagram The Pipol TV, che ha raccontato di uno scambio verbale dei due artisti, che sarebbe degenerato in una lite a causa di disaccordi: "Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco.

Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti".