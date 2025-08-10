Focus mercato alla DS: Venerato parlerà del futuro di Juanlu e erede di Raspadori

Stasera alle 23.18 ritorna la 'Domenica Sportiva Estate' condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie sul mercato del Napoli. Futuro di Juanlu e erede di Raspadori i temi in primo piano. Previsto anche servizio dal ritiro di Castel di Sangro.

