Focus sul mercato azzurro alla DS: Venerato parlerà di Osimhen, Lukaku e Kvara

'Stasera torna la Domenica Sportiva Estate' condotta da Sabrina Gandolfi. A mezzanotte in diretta su Rai 2. Collegato l'esperto di mercato Ciro Venerato che si occuperà del mercato di Napoli, Juventus, Inter, Milan e Roma. Focus azzurro dedicato in primis al futuro di Oshimen, Lukaku e Kvara. E agli altri possibili movimenti in entrata e uscita.