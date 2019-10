Incredibile il rigore non concesso da Giacomelli al Napoli su Llorente. Il telecronista Sky, Lele Adani ha commentato così l'episodio: "E' rigore tutta la vita. Kjaer non può marcare così Llorente. Il gol dell'Atalanta è da annullare perchè c'è un chiaro penalty per gli azzurri".