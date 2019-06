FOTO - Hysaj si sposa in Albania con la sua Fiorenza: le immagini del matrimonio

Elseid Hysaj e la sua compagna Fiorenza si sono sposati in Albania, a Scuta. Il portale alfredopedulla.com pubblica alcuni scatti della cerimonia per il giorno più bello della vita del terzino del Napoli che, come riporta l’esperto di mercato di mercato, è in uscita dagli azzurri con l’Atletico Madrid pronto allo scatto decisivo.