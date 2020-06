Gare in chiaro? L'ad di Sky apre: "Massima disponibilità, ma serve la richiesta della Lega"

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio Sky WiFi, l'amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra ha risposto ad una domanda sulla possibilità che alcune gare di Serie A vengano trasmesse in chiaro: "Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ormai lo sapete, basta leggere i quotidiani. Abbiamo incontrato il Ministro dello Sport Spadafora e abbiamo parlato di questa possibilità. Ci siamo resi disponibili sia a trasmettere qualche gara in chiaro sia ad altre cose per mitigare la mancanza di calcio direttamente negli stadi. Il dettaglio che va superato è relativo ai diritti delle partite in chiaro: noi non ne siamo titolari e dunque la Lega dovrà chiederci espressamente di trasmettere le gare per tutti. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare".