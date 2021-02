Sportmediaset - Copa America, due nazionali rinunciano causa Covid

Secondo quanto riportato da Sportmediaset Australia e Qatar avrebbero deciso di rinunciare alla loro partecipazione alla prossima Copa America. Le due federazioni hanno informato la Conmebol che a causa delle restrizioni a viaggi e spostamenti dovute alla pandemia e all’affollamento del calendario calcistico sono costrette a rinunciare all’invito. La Copa America, che si svolgerà a giugno, si giocherà quindi con le sole dieci nazionali sudamericane che saranno divise in due gironi da cinque, che si giocheranno in Colombia e Argentina, per poi andare avanti con la fase a eliminazione diretta.