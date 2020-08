I tifosi del Napoli ci sperano: il Marsiglia cambiò colore sponsor su maglia dopo la contestazione social

La rabbia dei tifosi del Napoli è esplosa questa mattina alla notizia con tanto di foto delle nuove maglie della prossima stagione. Non piace ai tifosi il rosso di Lete sull'azzurro. Una cosa simile è accaduta un anno fa coi tifosi del Marsiglia in rivolta per il colore verde dello sponsor Uber Eats su sfondo bianco, alla fine lo stesso sponsor si arrese e optò per il nero. Accadrà lo stesso anche per Lete, che intanto sui social è costretta a cancellare i messaggi di critica ricevuti a centinaia? Vedremo...