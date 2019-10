Il Belgio non sbaglia un colpo: vittoria contro il Kazakistan, Mertens in campo per 78'

Ottava vittoria su otto partite per il Belgio nel girone I di qualificazione all'Europeo. La squadra di Martinez ha battuto il Kazakistan per 2-0 grazie alle reti di Batshuayi e Meunier. Buona la prova dell'azzurro Dries Mertens, sostituito al minuto 78'. Il giocatore del Napoli è andato vicino al gol in diverse occasioni ma alla fine non è riuscito a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori del match.