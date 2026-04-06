Ufficiale Il Benevento di Floro Flores festeggia! Vittoria a Salerno ed è Serie B

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Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 14.30 e arriva un altro verdetto: il Benevento torna in Serie B! La squadra di Floro Flores si impone 1-0 in casa della Salernitana e complice il ko del Catania in casa con il Picerno festeggia la matematica promozione con tre gare d'anticipo. Nelle altre due gare il Casarano ha battuto 2-1 il Potenza, mentre Audace Cerignola-Latina è terminata 1-1.

GIRONE C

Cosenza-Foggia 1-0

7’ Ciotti

Monopoli-Trapani 1-1

37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)

Siracusa-Atalanta U23 3-3

5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)

Cavese-Casertana 0-1

51’ Casarotto

Giugliano-Crotone 1-0

66' Ogunseye

Sorrento-Team Altamura 2-0

20' e 67' D'Ursi

Audace Cerignola-Latina 1-1

32' Fasan (L), 56' Ruggiero (A)

Casarano-Potenza 2-1

16' Ferrara (C), 81' Chirico (C), 86' Adjapong (P)

Catania-Picerno 1-2

15' D'Ausilio (C), 24' Abreu (P), 35' Bianchi (P)

Salernitana-Benevento 0-1

68' Salvemini

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 39, Sorrento 37, Cavese 36, Latina 36, Picerno 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. -Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva