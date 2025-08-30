Ufficiale Il Maradona è sold out: più di 50mila tifosi per Napoli-Cagliari

Alla prima partita stagionale in casa, lo Stadio Diego Armando Maradona è andato subito sold out. Sono presenti oltre 50mila tifosi azzurri all'arena di Fuorigrotta per Napoli-Cagliari, a riportarlo è la stessa SSC Napoli sul proprio sito: "Nuova stagione, vecchie abitudini. Per questo ritorno in campionato il Maradona è ufficialmente sold-out: più di 50.000 azzurri sono pronti a spingere i nostri Campioni in questa prima giornata nella nostra casa. Come sempre, siete unici. Forza Napoli Sempre!".