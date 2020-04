Il Premier Conte sulle mascherine chirurgiche: "Costeranno massimo 50 centesimi"

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha annunciato relativamente alla 'Fase 2', che le mascherine chirurgiche dovranno costare intorno ai 0,50€: "Con giorni d'anticipo per aiutarvi ad applicarlo, vi dico che dal 4 maggio dovremo convivere col virus e adottare tutte le precauzioni. Abbiamo già sollecitato Arcuri che con un'ordinanza controllerà il prezzo delle mascherine per evitare speculazioni, avranno un prezzo giusto e elimineremo l'iva. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 0,50€ per le mascherine chirurgiche.