Insigne torna a lavorare sul campo e punta al rientro: nel mirino il derby col fratello

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato a lavorare sul campo nella seduta mattutina di Castel Volturno. L’azzurro, che si è anche sottoposto a terapie e ha svolto lavoro in palestra, sta smaltendo la lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro rimediata nel match di fine settembre conto il Genoa. Per Insigne nel mirino c’è la data del 25 ottobre, giorno in cui è in programma il derby contro il Benevento del fratello Roberto.