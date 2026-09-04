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Inter-Napoli, Corriere dello Sport: "Max clou: il bersaglio è Chivu, l'ha sempre battuto"
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"Max clou: il bersaglio è Chivu, l’ha sempre battuto”. È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport in edicola oggi per presentare Inter-Napoli, in programma domani a San Siro. Il quotidiano punta i riflettori su Massimiliano Allegri e sul particolare precedente che lega l’allenatore azzurro a Cristian Chivu. Il tecnico del Napoli, infatti, ha sempre avuto la meglio nei confronti diretti con l’allenatore rumeno, trasformando la sfida in panchina in uno degli elementi più interessanti del big match.
Allegri, una sfida nel segno dei precedenti
A San Siro andrà in scena un confronto importante anche dal punto di vista tattico. Allegri punta a confermare la tradizione favorevole contro Chivu e a guidare il Napoli in una gara di grande peso per il campionato.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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