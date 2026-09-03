Prima pagina Parla Hojlund, La Gazzetta dello Sport: "Inter, ti sfido"

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“Inter, ti sfido”. È il messaggio lanciato da Rasmus Hojlund nell’intervista esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport e ripresa oggi in prima pagina. L’attaccante del Napoli presenta così la sfida contro i nerazzurri, una partita particolarmente attesa anche per il suo percorso personale e per le ambizioni della squadra di Allegri. Le parole del centravanti danese trovano spazio in apertura sul quotidiano sportivo, che dedica ampio risalto alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della giornata di campionato.

Hojlund si prepara dunque ad affrontare l’Inter con grande determinazione, mettendo nel mirino una gara che può rappresentare un passaggio significativo per il Napoli. Non c’è però soltanto Hojlund sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Tra i protagonisti c’è anche Guglielmo Vicario. "La Juve meglio della Premier. Vinco e resto".