Prima pagina Addio Ausilio, Corriere dello Sport: "Un'Inter chiude"

vedi letture

Dopo 28 anni, Piero Ausilio lascia l’Inter e chiude una lunga parentesi della sua carriera in nerazzurro. È questo uno dei temi principali sulla prima pagina del Corriere dello Sport, oggi in edicola, che dedica spazio alla separazione tra il dirigente e il club milanese. “Un’Inter chiude” è il titolo scelto dal quotidiano sportivo per raccontare la fine di un percorso durato quasi tre decenni e caratterizzato da numerose stagioni vissute da protagonista all’interno della società. Una notizia che segna dunque un passaggio importante per l’Inter e apre una nuova fase a livello dirigenziale.

Woltemade si presenta alla Juventus, City scatenato

La prima pagina del Corriere dello Sport dedica spazio anche alle altre protagoniste del calcio europeo. In particolare, trova posto la Juventus, con Woltemade pronto a presentarsi ufficialmente ai suoi nuovi tifosi e a iniziare la sua avventura in bianconero. Il quotidiano si concentra poi sul Manchester City e sulla grande campagna di rafforzamento realizzata a centrocampo.